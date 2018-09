Em Guarulhos, homem é preso em flagrante por pedofilia

Familiares de uma das vítimas informaram aos policiais militares que teriam visto os adolescentes de cueca na casa do desempregado. Com a chegada da PM, os três meninos fugiram do local por uma laje, nos fundos da residência.

No interior da residência, foram encontradas as mochilas dos jovens, uma cueca e uma calcinha, além de diversas fitas de vídeo e DVDs com conteúdo pornográfico homossexual.

O desempregado disse que as crianças vão a casa dele para jogar videogame. No entanto, um dos garotos afirmou na delegacia que os outros dois já teriam sido abusados pelo suspeito.