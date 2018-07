Em Guarulhos-SP, fogo é controlado em Hotel Ibis Os bombeiros registraram um princípio de incêndio no Hotel Ibis, em Guarulhos (SP), na tarde de hoje. O fogo já foi extinto e uma unidade de resgate está no local para fazer o rescaldo do que foi atingido pelas chamas e buscas de possíveis vítimas. Ainda não há mais informações sobre o ocorrido.