Em Guarulhos-SP, voos domésticos decolam com atraso Metade dos voos domésticos e cerca de um terço dos voos internacionais programados para decolar do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, também conhecido como Cumbica, registra atraso superior a trinta minutos até as 20 horas de hoje, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).