Em inauguração de obra, Lula divide palco com aliados de Serra A inauguração de unidades habitacionais em São Paulo reuniu no mesmo palco nesta terça-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito da cidade, Gilberto Kassab (DEM), e o governador do Estado, Alberto Goldman (PSDB), ambos aliados do presidenciável tucano José Serra.