Em Itaquera,venda de flor na porta de casa

Em Itaquera, bairro da zona leste de São Paulo, pequenos produtores como Masaru Morita, filho de imigrantes, resistem ao crescimento industrial da região. Morita, que nasceu em Itaquera, produz, em uma chácara de 8,5 hectares, crisântemo, gérbera, estrelícia, lisianto, tango e boca-de-leão há quase 30 anos e já tem clientela certa. "Em 1970, tínhamos granja, frutas e hortaliças e começamos a plantar flor. A partir de 1980 ficamos só na flor." Ele conta que seus pais nunca haviam trabalhado com agricultura. O pai trabalhava em uma fábrica de saquê e a mãe era do ramo de tecelagem. Vieram casados e foram direto para Mogi das Cruzes. Lá, ficaram um ano e depois foram para Itaquera, onde o pai tinha um parente. "Meu pai começou produzindo tomate e carregava a caixa nas costas, por 7 quilômetros, para vender na feira de Itaquera", diz Masaru. "Depois, conseguiu comprar uma carroça." Hoje, Masaru vende sua produção na porta da chácara, e tem clientes varejistas e atacadistas. "A região tem um bom escoamento de flores", fala. Seus principais clientes são floriculturas, igrejas e bufês. "O cliente liga, faz a encomenda e vem buscar", conta o produtor, que trabalha com a esposa, Yuko, com o filho caçula e tem mais quatro empregados. Para Masaru, o futuro das chácaras de Itaquera depende de duas coisas para sobreviver. "Se não faltar água e o IPTU não aumentar muito, dá para continuar, principalmente porque o mercado consumidor é próximo." O pai de Masaru, Hisaji Morita, que veio para o Brasil há 75 anos e morreu em 1959, hoje é nome de rua em Itaquera. "Minha mãe, Kesako, está com 99 anos e está prestes a ser homenageada", conta o produtor.