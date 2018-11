Em junho, carros deverão ter assento para crianças A partir do dia 9 de junho, todas as crianças com idades até 7 anos e meio deverão usar um dispositivo de retenção específico para seu transporte em veículos de passeio, as chamadas cadeirinhas. A falta desses equipamentos poderá resultar em multa de R$ 191,54 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de o veículo ficar retido até sua regularização, com a colocação do assento específico.