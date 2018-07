Em lados opostos, políticos concordam em desejar 'feliz Dia dos Pais'

Desde o ano passado, quando se acirrou a polarização política em função do impeachment, poucas coisas fizeram figuras públicas tão opostas, como Dilma Rousseff e Eduardo Cunha, concordarem. Pois neste domingo, políticos de diferentes matizes usaram a rede social Twitter para desejar "feliz Dia dos Pais", sem ponderações sobre se o pai que merece a honra é de direita ou de esquerda.

O deputado federal afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) usou a rede social mais cedo que Dilma. Antes de desejar felicidade aos pais de todo o Brasil, criticou nota publicada na edição de hoje do jornal O Globo, na qual é acusado de, por meio de um emissário, ameaçar o presidente interino Michel Temer, em busca de ajuda. Após usar seis tuítes para rebater a nota e criticar o jornalista responsável por ela, fez um comentário ameno: "No mais, tenham um excelente domingo e parabéns a todos os pais pelo dia de hoje."

Já a presidente afastada Dilma Rousseff, que está em Porto Alegre desde ontem, para ficar com a família, aproveitou a manhã ensolarada para andar de bicicleta. Na internet, usou quatro tuítes para parabenizar os pais. Em um deles, lembrou que foi responsável pela sanção da lei "que determina a guarda compartilhada entre os pais, com o tempo de convivência com os filhos dividido de forma equilibrada".

Até o fechamento deste texto, o presidente interino Michel Temer não havia, em sua conta do Twitter , feito nenhuma menção ao Dia dos Pais.

O deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) também usou as redes sociais para se dirigir aos pais, às "mães que também são pais" e a "todos que colaboram para que cada criança tenha a chance de perceber que o mundo não precisa ser tão injusto como possa parecer". Wyllys pediu que eles "esqueçam os apelos comerciais" e "lembrem-se sempre que amar é mais importante".