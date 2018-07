Em livro, Carla Bruni expõe detalhes da vida com Sarkozy

A primeira-dama francesa, Carla Bruni, lança nesta quinta-feira um livro em que conta detalhes de sua relação com o presidente Nicolas Sarkozy. Carla et Nicolas, La Veritable Histoire ("Carla e Nicolas, A História Verdadeira", em tradução literal), escrito com a colaboração da cantora e ex-top model, deve expor ainda mais a vida do casal aos olhos do público. A obra, realizada pelos jornalistas Valérie Benaîm e Yves Azéroual, chega às livrarias francesas com uma tiragem inicial de 22 mil exemplares. "Esperamos que entre na lista de best sellers", disse Yves Derai, diretor da Éditions du Moment, à BBC Brasil. Baixa popularidade Esta é primeira vez na história da França que uma primeira-dama expõe sua vida com um presidente. A publicação ocorre em um momento em que Sarkozy enfrenta o pior índice de popularidade de um presidente francês após um ano de mandato nos últimos 50 anos. A constante exposição de sua vida pessoal na imprensa foi um dos fatores que contribuíram fortemente para sua queda nas pesquisas de opinião. Os críticos dizem que o livro pode ser uma maneira para Sarkozy recuperar o apoio da população. Eles consideram a publicação uma espécie de "propaganda", já que Carla Bruni descreve o marido como alguém "inteligente, ponderado e calmo", características que muitos de seus opositores acreditam que ele não tenha. "Ele tem cinco ou seis cérebros admiravelmente irrigados", afirma Bruni no livro. "Não conheci imbecis antes, eles não são meu tipo." Encontro arranjado A cantora confirma que seu primeiro encontro com o presidente ocorreu em novembro do ano passado, dois meses depois de seu divórcio, durante um jantar na casa do publicitário Jacques Séguéla. "Quando cheguei, percebi que era um encontro arranjado. Havia dois casais e nós dois solteiros. Foi imediato", escreve a cantora. "Não esperava alguém tão divertido, tão vivo. Seu físico, sua inteligência, seu charme me seduziram." Desde o primeiro encontro, ela diz que sua admiração permanece intacta. "É inacreditável o que ele trabalha", diz Bruni, acrescentando ainda que Sarkozy é uma pessoa que não se irrita facilmente. "Bastam três raios de sol e ele acha a vida maravilhosa", afirma a primeira-dama no livro. A descrição contradiz a imagem de que Sarkozy não consegue controlar sua raiva em público facilmente. Em uma ocasião, o presidente chegou a dizer "sai fora, imbecil" a um visitante no Salão da Agricultura, em Paris, que se recusou a apertar sua mão. Carreira Carla Bruni também desmente ter tido problemas com a ministra da Justiça, Rachida Dati, amiga íntima da ex-mulher de Sarkozy, Cécilia. "Não existe nenhuma hostilidade entre nós", diz a cantora. O livro, no entanto, descreve um episódio em que Carla Bruni teria provocado a ministra quando ela fez uma visita ao quarto do casal. Ao vê-la passar ao lado da cama, Bruni diz ter perguntado: "Você gostaria de tê-la ocupado, não é?" A cantora também afirma que não pretende encerrar sua carreira artística. "Tenho uma função, de primeira-dama, mas isso não é uma profissão", diz a ex-top model. "O que vai mudar é que não farei mais shows enquanto meu marido for presidente", acrescenta Bruni. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.