Em Londres, Cabral propõe a Lula privatizar o Galeão

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), afirmou nesta terça-feira, 2, que apresentou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, uma proposta para privatizar o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim. "Fiz um apelo a eles porque o aeroporto do Rio parece uma rodoviária de quinta categoria", disse em entrevista coletiva, após participar do Fórum Empresarial Brasil-Reino Unido - Novas oportunidades para o Rio de Janeiro, em Londres. Veja também: Situação de aeroporto privado é ponto polêmico no Reino Unido A preocupação do governador está relacionada à candidatura da cidade para a Olimpíada de 2016. Segundo ele, a pior nota dada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) na primeira fase no processo foi exatamente para o aeroporto. Durante o evento, que contou com cerca de 180 participantes, Cabral afirmou que havia começado uma "briga política intensa, porém saudável" com o governo federal sobre o assunto. Ele citou que a cidade de Cabo Frio tem o primeiro caso de aeroporto privado do País, "modelo que será fundamental para o Brasil". O governador contou que decidiu enviar a proposta referente ao Galeão ao presidente Lula, a quem chamou de parceiro, porque "não iria ficar esperando a Infraero discutir isso".