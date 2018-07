Em Londres, Lula diz que Brasil não precisa de recursos do FMI

"O que eu posso dizer com muito orgulho é que o Brasil não precisa de dinheiro do FMI hoje", disse Lula a jornalistas, ao ser questionado sobre uma linha de crédito do Fundo para o México anunciada nesta semana.

Lula acrescentou que o Brasil está atualmente numa posição de emprestar dinheiro ao FMI, mas a quantidade não está decidida.

Os líderes do G20 decidiram num encontro nesta quinta-feira aumentar fortemente os recursos disponíveis para o FMI.

(Reportagem de Axel Bugge)