Em Lourdes, papa diz que amor é mais forte que o mal no mundo O papa Bento 16 afirmou a uma multidão neste domingo que o amor pode ser mais forte que qualquer mal no mundo. Em peregrinação pelo lugar onde se acredita ter ocorrido uma aparição da Virgem Maria em 1858, o papa celebrou uma missa para mais de 100 mil pessoas. É a 10 visita internacional do papa e a primeira à França. Ao chegar na noite de sábado, Bento 16 orou no local onde Bernadette Soubirous disse que a Virgem apareceu e falou com ela 18 vezes. Nos últimos 150 anos, a Igreja reconheceu como "milagre" mais de 65 curas inexplicáveis de peregrinos que visitaram Lourdes. O papa disse aos fiéis para seguirem com sua fé porque "ela nos conta que há amor no mundo mais forte que a morte, mais forte que nossa fraqueza e nossos pecados". "O poder do amor é mais forte que o mal que nos ameaça", acrescentou. Na homilía em Lourdes, o papa pediu que os fiéis rejeitem a idéia de que rezar é perda de tempo.