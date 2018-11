Em Maceió, vazamento em fábrica intoxica moradores

No entanto, a empresa admitiu - por meio de nota distribuída à imprensa - a ocorrência de um incidente, que estaria controlado e que seria investigado. De acordo com moradores, o vazamento causou intoxicação em centenas de pessoas, principalmente crianças e idosos, nos bairros do Pontal e Trapiche da Barra, no extremo sul de Maceió, e na região da Ilha de Santa Rita, que ficam próximos à fábrica.

Toda a área da indústria foi isolada pelo Corpo de Bombeiros. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e viaturas de resgate dos bombeiros foram acionadas e levaram os intoxicados para o Hospital Geral do Estado (HGE), que fica nas imediações da fábrica.

Segundo informações de funcionários do HGE, até as 22 horas de ontem, mais de 100 pessoas já haviam dado entrada no hospital, com sintomas de intoxicação respiratória. Enfermeiros contaram que várias pessoas chegaram vomitando sangue. Moradores dos bairros atingidos contaram que muita gente desmaiou com o cheiro forte de gás e cloro. As pessoas não paravam de chegar, carregadas, ao hospital, segundo enfermeiros.