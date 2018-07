Em maio, atirador foi afastado de grupamento

Em maio, ele chegou a ser preso por abuso de autoridade, lesão corporal dolosa e prevaricação após agredir o funcionário da Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro) José Maurílio Durães, de 75 anos, que o impediu de entrar no estádio sem pagar acompanhado de seis pessoas. O major acabou sendo afastado do cargo.

Ontem, Busnello, atualmente lotado na 3ª Seção de Planejamento e Operações do 6º Batalhão da Polícia Militar, saiu aplaudido pela população, mas optou por trocar poucas palavras com os jornalistas. Ele esperou por quase uma hora no terceiro andar de um prédio pela ordem para atirar no homem com a granada. A distância da arma para o alvo era de cerca de 40 metros.

Apesar da tensão, o resultado foi um tiro certeiro, para alívio de uma população traumatizada com a atuação da Polícia Militar em casos semelhantes envolvendo reféns.

"O tiro na cabeça foi proposital, para incapacitar o assaltante. O objetivo é que ele não tivesse tempo para qualquer reação", afirmou Busnello. Ao longo da carreira, o major realizou vários cursos de tiro na Polícia Federal, no Bope e na Aeronáutica. "Esta foi a primeira vez em que atuei como atirador de elite pelo 6º Batalhão da PM", resumiu o major.