Em Manaus, homem é preso acusado de pedofilia

Na casa de Batista, a polícia apreendeu um computador, um notebook, três celulares e 28 CDs piratas. Ainda segundo a assessoria, em seu perfil no Orkut há fotos produzidas em estúdio de adolescentes em poses sensuais, que seriam "agenciadas" por ele para encontros sexuais.

Batista foi autuado por crime de exploração sexual e responderá pelos artigos 240 (produção, reprodução e registrar fotografia de criança e adolescente pela internet) e 241 (divulgação do material pela internet), ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A pena é de 4 a 8 anos de reclusão. Os trabalhos de investigação ainda não foram concluídos, segundo a polícia. Os adolescentes que aparecem nas fotos serão identificados e chamados para prestar esclarecimento.