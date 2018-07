Em Manaus, Marcha reúne cerca de 30 pessoas Defendendo a liberdade irrestrita de expressão, a soberania da propriedade civil privada e a manutenção da família cristã, nada mais que 30 pessoas compareceram à Marcha pela Família com Deus pela Liberdade em Manaus, com concentração na frente do 1 BIS, no bairro do São Jorge, zona Oeste.