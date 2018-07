Em manifestação, 5 mil metalúrgicos bloqueiam a Anchieta Uma manifestação do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo bloqueia totalmente a pista marginal da rodovia Anchieta no sentido da capital paulista na manhã desta terça-feira, 14. Segundo a entidade, cerca de 5 mil trabalhadores protestam contra perda salariais provocadas pela inflação. O trânsito está sendo desviado para a pista central, mas a manifestação já provoca 7 km congestionamento, do 17 ao 1o segundo a concessionária que administra a estrada.