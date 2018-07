Em Marcelândia, prejuízo soma R$ 21 mi

Os danos provocados pelo incêndio que durou mais de 24 horas em Marcelândia, norte de Mato Grosso, entre quarta e quinta-feira, devem ultrapassar os R$ 21 milhões.

Desse total, R$ 15 milhões são prejuízos da iniciativa privada, com perda de estoque, equipamentos e produtos, e R$ 6 milhões do município, com gastos em atendimento à população. A estimativa é do prefeito de Marcelândia, Adalberto Diamante.

Segundo o Centro Integrado de Operações Aéreas, fatores climáticos - como altas temperaturas, 70 dias sem chuva e ventos que chegaram a 40 quilômetros por hora - contribuíram para a rápida propagação do fogo.

O incêndio deixou ao menos 112 casas queimadas e 500 pessoas desempregadas. A prefeitura estima que 29 indústrias tenham sido afetadas - 17 integralmente.

O prefeito não descarta a possibilidade de o incêndio ter sido criminoso. Segundo Diamante, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente vinha combatendo havia 60 dias focos denunciados. Parte deles era de "fogo ateado", disse o prefeito.

Uma das hipóteses é que o fogo tenha começado no lixão do município, onde eram depositados resíduos sólidos resultantes da atividade madeireira.

Com 24 anos de existência, o município de Marcelândia, localizado 710 quilômetros ao norte de Cuiabá, tem sua economia diversificada na agricultura e pecuária, mas com predominância da atividade madeireira (no extrativismo vegetal florestal de forma sustentável por meio de plano de manejo sustentável) e indústria da madeira.