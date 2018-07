Em meio à crise, feira de carros no Japão aposta na customização

Uma Mercedes conversível com a lataria toda cravejada de cristais e um modelo de carro mini na cor prata metálico e acabamento interno em couro e todo branco estão entre as principais atrações do Tokyo Auto Salon 2009, evento que abriu as portas nesta sexta-feira e vai até domingo na cidade de Chiba, subúrbio da capital. Os carros customizados são a grande atração da feira, assim como equipamentos que dão mais potência ao veículo. Mesmo com o setor automobilístico em crise, o Tokyo Auto Salon, considerada a maior feira mundial de carros modificados, conseguiu reunir este ano um recorde de expositores. São 388 empresas, contra 329 do ano passado. Na abertura, os organizadores fizeram questão de frisar o momento ruim pelo qual a indústria automotiva passa. Mas a idéia, neste ano, é justamente estimular o consumidor a customizar o próprio carro velho, ao invés de comprar um novo. Grandes montadoras As principais montadoras japonesas também participam do evento. Com estandes simples, as fabricantes de veículos deixam claro que estão mais preocupadas em divulgar seus carros compactos e protótipos ecologicamente corretos. Todos os modelos apresentados são customizados. São com estes modelos mais baratos que as gigantes do motor esperam superar a crise neste ano. No espaço da Toyota o destaque é a sensação do momento, o super compacto iQ, todo em prata metálico com o interior branco. A idéia deste protótipo foi do famoso produtor musical e rapper japonês Verbal, que deu um toque sofisticado e fashion ao nanico da montadora. O iQ é uma das apostas da Toyota. Ele tem apenas 2,98 m de comprimento, 1,68 m de largura e os 2,0 m de entreeixos. Pode parecer difícil de acreditar, mas ele comporta até dois passageiros adultos no banco traseiro. Já a Honda levou para o evento seu top de venda, o Life, personalizado com cores pastéis e acabamento rosa. Na lataria, detalhes com cristais Swarovski. O público feminino adorou a novidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.