Em meio a fiéis, Marcha das Vadias protesta no Rio contra posições da Igreja

Atualizado às 16h29.

Mais de mil pessoas estão reunidas em frente ao Posto 5, em Copacabana, para participar da Marcha das Vadias. O grupo protesta contra a alta incidência de estupros no Brasil e contra o Estatuto do Nascituro. Também pede que a presidente Dilma Rousseff sancione o projeto de lei que disciplina uma norma técnica do Ministério da Saúde que atende vítimas de violência sexual.

O ato havia sido marcado no início do mês e tinha sido programado para seguir em direção ao Leme. Porém, com a mudança das atividades da Jornada Mundial da Juventude de Guaratiba para Copacabana, as organizadoras decidiram mudar o trajeto para Ipanema.

"Não estamos querendo confronto. Isso é um contraponto político e uma marcha com muita irreverência", disse Nataragi Trinta, uma das organizadoras. O grupo Católicas pelo Direito de Decidir, que é pró-liberdade de escolha para as mulheres, também acompanha a marcha. "Estamos aqui para falar para a Igreja, especialmente para as mulheres católicas, que elas têm o seu direito de decidir reconhecido no próprio magistério da Igreja Católica", disse a teóloga Yury Orozco, do grupo.

"Em caso de situações-limite, os católicos podem recorrer à sua consciência e tomar decisões independentemente da postura oficial da Igreja Católica. Esse é um respaldo como recurso à consciência e os católicos não devem se sentir culpados".