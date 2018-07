Em meio a impasse, Berlusconi diz estar pronto para novas eleições

"Estamos todos prontos para outra campanha eleitoral e, dessa vez, vamos ganhar com vantagem!", gritou o ex-primeiro-ministro de um palco no início de um discurso de uma hora. A multidão, que agitava bandeiras, respondeu ruidosamente.

Realizada há um mês, a eleição geral não apresentou nenhum grupo único com maioria no Parlamento, deixando a terceira maior economia da zona do euro em xeque enquanto a crise bancária no Chipre renova os temores de uma explosão de turbulência nos mercados que integram o bloco monetário continental.

O presidente Giorgio Napolitano pediu na sexta-feira que o líder de centro-esquerda Pier Luigi Bersani tente recuperar o apoio no Parlamento, para formar um governo e acabar com o impasse político.

Neste sábado, um tribunal italiano concordou ainda com o pedido de Silvio Berlusconi para adiar, por cerca de um mês, o julgamento de um recurso contra condenação por fraude fiscal.

A solicitação de Berlusconi de mudar a apelação à condenação de Milão para um tribunal que ele considera mais neutro na cidade próxima de Brescia será discutida em 20 de abril, segundo a juíza do caso.

(Reportagem de Steve Scherer e Manuela D'Alessandro)