Em mensagem, Bento XVI pede paz no mundo O papa Bento XVI dirigiu um apelo para a paz durante sua tradicional mensagem natalina, ontem, antes da bênção urbi et orbi. As palavras do papa foram proferidas poucas horas depois de um atentado, reivindicado por extremistas islâmicos, ter matado dezenas de pessoas após uma missa de Natal na Nigéria (mais informações na pág. A08).