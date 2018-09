Em MG, mulher confessa assassinato do marido

O corpo do ex-policial foi encontrado carbonizado dentro de seu carro ontem, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os acusados foram presos no mesmo dia. Sorrindo, Marisa disse que estava feliz com a morte do marido e que resolveu encurtar a vida do companheiro porque ele queria "se reencontrar" com primeira mulher, vítima de um câncer. "Ele sempre falava que queria morrer para ficar com a alma da mulher", disse.

Marisa alegou ainda que queria se separar há algum tempo, mas Barbosa a teria ameaçado caso saísse de casa. Santana, por sua vez, assumiu que matou o padrasto com golpes de uma barra de ferro porque a mãe seria humilhada por ele. Os dois serão indiciados por homicídio triplamente qualificado e furto.