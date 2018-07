Em MG, presídio onde está o goleiro Bruno é vistoriado

O presídio foi a primeira das 120 unidades prisionais de Minas a receber uma operação conjunta com a ação de 400 agentes do Grupo de Intervenção Tática (GIT), do Comando de Operações Especiais (Cope) e de outras penitenciárias. A ação desencadeada pela Subsecretaria de Administração Prisional (Suapi) teve início ontem e visa evitar a entrada de celulares e de outros materiais ilícitos.

Além das celas, estão sendo inspecionados o pátio e a área externa dos pavilhões. O Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros acompanham a ação. Ainda não foi divulgado um balanço da operação.