Em Miami, vai ter Copa, e começa uma semana antes do Mundial

“O Brasil roubou o futebol dos ingleses e o transformou num esporte e numa linguagem nacional.”

Essa é uma frase de um texto emocionante do antropólogo Roberto DaMatta, que será exposto em Miami a partir de 5 de junho, exatamente uma semana antes da abertura oficial da Copa do Mundo. Este trecho faz parte da exposição 12 Stadiums: 12 Cities: Brazil 2014 World Soccer Destination (12 Estádios: 12 cidades: Brasil 2014 Destino Copa do Mundo), a primeira mostra brasileira a acontecer no Museu de Coral Gables, que apresenta exibições com foco em arquitetura e urbanismo.

Além do trabalho de DaMatta - Direto de Miami teve acesso exclusivo a alguns trechos -, os 12 estádios da Copa do Mundo no Brasil estarão representados na principal galeria do museu, a Fewell Gallery.

“Tem sido um enorme aprendizado para mim”, diz Christine Rupp, diretora do Coral Gables Museum. “A história do País é fascinante e a população, tão diversa. Estou pronta para uma visita”, brincou.

E é justamente essa reação que a brasileira Adriana Sabino, curadora da exposição e presidente do Centro Cultural Brasil-USA, espera cultivar com uma programação cultural - e festiva - intensa, que começa com uma recepção VIP na quinta-feira, 5 de junho, e vai até 14 de setembro em Miami.

“Nossa intenção é expor a diversidade cultural do Brasil, muito bem exemplificada pelo conjunto das 12 cidades que cobrem as cinco regiões do País, assim como a arquitetura de ponta e sustentável dos estádios”, diz Adriana, que também é arquiteta e designer de interiores. “Não estamos fazendo um projeto somente sobre a Copa em si, mas sim sobre a diversidade cultural do Brasil e nosso legado.”

DaMatta, que vai apresentar seu livro A Bola Corre Mais Que os Homens e discutir temas relacionados, é um de cinco convidados que o Centro Cultural Brasil-USA está trazendo do Brasil para essa programação especial do museu em Miami.

No dia da abertura oficial da exposição, 6 de junho, vai haver um café da manhã e palestra com o especialista em marketing esportivo Rafael Plastina e, à tarde, os arquitetos Fernando Balvedi, um dos diretores da Hype Studio Arquitetura, escritório responsável pelo projeto de modernização do estádio Beira-Rio em Porto Alegre, e Sérgio Coelho, do escritório paulistano GCP Arquitetos, que desenhou a Arena Pantanal em Cuiabá, vão participar de um painel sobre a experiência da criação dos estádios emblemáticos dentro dos padrões da Fifa. Também estará na conversa Rodrigo Prada, jornalista e criador do Portal 2014, que vai discutir o processo de escolha das cidades e preparação do governo para a Copa.

Durante o período da exposição, vai haver várias outras atividades relacionadas à Copa, inclusive futebol de botão para adultos e crianças, e a praça do museu - Giralda Plaza – será transformada num campo de futebol.

Mas a grande atração mesmo será dia 12 de junho, na estreia da Copa. A ESPN está patrocinando o evento, e garante transmissão do jogo entre Brasil e Croácia ao vivo em português, além de caipirinha, música e churrasco. O público terá o repeteco deste evento em Miami no jogo do Brasil e México, dia 17.

Outras opções para assistir aos jogos da Copa em Miami, com toque brasileiro:

Beer 360º. O mais novo “sports bar” em Miami acabou de abrir e está preparadíssimo para os jogos da Copa do Mundo, com um toque todo especial dos donos brasileiros. A casa serve típicos aperitivos brasileiros, 360 tipos de cerveja e picanha por peso, que vem fatiada para ser finalizada ao gosto do cliente nas mini-churrasqueiras em cada mesa. Beer 360º tem 12 TVs e telão para transmitir todos os jogos da Copa.

Especial Happy Hour/Happy Day. Metade do preço nas bebidas entre segunda e quinta, das 11h30 às 19h.

Horário de funcionamento: Segunda a quinta e domingo, de 11h30 às 22h; sexta e sábado, de 11h30 às 23h. O bar fica aberto até mais tarde. Confira a página do bar no Facebook.

Endereço: 18090 Collins Ave, Sunny Isles, FL 33160. Tel. (305) 466-4599.

Steak Brasil Churrascaria. Além da transmissão dos jogos em 8 TVs, no dia 12 de junho, o novo rodízio de carne no centro da cidade vai ter também uma festa com show de samba da Bateria Unidos de Miami.

É aconselhável fazer reserva pelo telefone (305) 415-2006.

Endereço: 190 SE 1st Ave, Miami Florida 33131

Horário de funcionamento: segunda, de 11h30 às 17h; terça a sexta, de 11h30 às 22h; sábado, de 12h às 22h; domingo, de 12h às19h.

Almoço: US$ 21,99. Jantar: US$ 25,99.

A casa ainda não tem licença para bebidas destiladas, mas promete que caipirinha de saquê não vai faltar.

Para mais informações, visite o perfil do restaurante no Facebook.

Fogo de Chão. A churrascaria rodízio em South Beach vai colocar aparelhos de televisão pela primeira vez na casa para transmitir os jogos do Brasil na Copa, mas não vai alterar seu horário de funcionamento.

Para reserva, ligue no (305) 672-0011.

Endereço: 836 1st St., Miami Beach, Florida 33139

Almoço (US$29.50): segunda a sexta, de 12h às 14h30

Jantar (US$48.50): segunda a quinta, de 17h30 às 22h30; sexta, de 17h30 às 23h; sábado, de 17h às 23h; domingo, de 15h às 21h.

Tutto Pizza Beer House. Para uma boa pizza ou hambúrguer e um ambiente descontraído durante a Copa, Tutto Pizza, com quatro TVs e um telão, é o local ideal.

Endereço: 1763 SW 3rd Ave, Miami, Florida 33129

Telefone: (305) 858-0909

Funcionamento: 11h30 às 22h30, diariamente

Serviço da exposição 12 Stadiums | 12 Cities: Brazil 2014 World Soccer Destination

Coral Gables Museum – 6 de junho a 14 de setembro de 2014

Coquetel VIP: 5 de junho às 18h com música ao vivo. Entrada: US$ 25.

Reserva: info@coralgablesmuseum.com ou pelo telefone do museu em Miami (em inglês): (305) 603-8067

Endereço: 285 Aragon Ave., Coral Gables, Florida 33134

Para programação completa da exposição, visite a página do museu na internet.

Para mais informações do Coral Gables Museum, visite o site do museu.

Horário de funcionamento do museu: terça a sexta, de 12h às 18h; sábado, de 11h às17h; domingo, de 12h às17h (fechado na segunda-feira).

A entrada para a programação cultural especial e para as festas dos jogos é gratuita.

Entrada no museu: US$ 7/pessoa

