Em Minas, 187 terão acesso à prova do Enem A Defensoria Pública da União (DPU) em Minas Gerais começou a convocar 187 estudantes para conferirem os espelhos de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O grupo, que ficou sem nota ou tirou zero em pelo menos uma das provas, participou da segunda etapa do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com base em uma liminar e ainda aguarda decisão judicial.