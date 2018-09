Em Minas, casal é encontrado morto em pousada

Familiares do casal contaram que a última notícia que tiveram dos jovens foi na terça-feira, 15. Eles haviam saído para comemorar um ano de namoro e não apareceram mais. Após a família de Alessandra registrar o desaparecimento no Departamento de Investigações de Homicídios e Proteção à Pessoa (DIHPP) da Polícia Civil, agentes verificaram os perfis da dupla na rede social e descobriram que eles haviam seguido para a Pousada Estalagem do Mirante sem avisar as famílias.

Na manhã de hoje, uma equipe da unidade seguiu até a pousada, localizada próxima ao trevo de Ouro Preto, na saída da capital mineira para o Rio de Janeiro. O casal foi encontrado morto em um dos quartos, sem sinais aparentes de violência.

A polícia suspeita que eles tenham sido vítimas de envenenamento. Na tarde de hoje, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte para confirmar a causa da morte. Na pousada, a pessoa que atendeu o telefone disse apenas que ninguém iria comentar o caso. A polícia também mantém sigilo sobre as investigações.