Em Minas Gerais, aprovação passou dos 99% em 2011

O projeto resulta de um mapeamento da rede que mostrou que os estudantes aprovados com déficit de aprendizagem conseguiram aprender mais no ano seguinte que os reprovados.

Para repetir o "índice 0" de reprovação também nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, o mesmo projeto de monitoramento e avaliações sistêmicas começa a ser adotado agora, no segundo semestre de 2012.

"Se reprovação fosse qualidade, o Brasil seria o melhor do mundo", resume Raquel Elizabete Santos, subsecretária da Educação Básica do Estado. / O.B.