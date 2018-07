Em Minas, melhor da rede pública tem 'vestibulinho? Pelo quinto ano consecutivo, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (UFV-MG), o Coluni, foi a escola pública mais bem classificada de todo o País entre as instituições que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2012. A diretora em exercício da escola, Renata Pires Gonçalves, diz que o foco não é o Enem, mas sim a qualidade do ensino. "O Enem é uma consequência", declara. O colégio obteve média de 706,22, considerando as quatro provas objetivas.