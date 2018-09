Em Minas, professores da rede privada entram em greve

Os docentes recusaram a contraproposta patronal que prevê reajuste de 6,53% para quem ganha acima do piso, e de 7,5% para quem recebe o piso. Eles reivindicam 12% de reajuste salarial, além de equiparação dos pisos da educação infantil, regulamentação da educação a distância, mudança da data-base para 1º de abril, eleição de delegados sindicais a cada 50 trabalhadores na instituição de ensino, seguro de vida e criação de comissão, no interior das escolas, para tratar de assuntos relacionados à violência no ambiente escolar e à saúde da categoria.

Na próxima quinta-feira, 24, haverá uma reunião entre o sindicato dos professores (Sinpro Minas) e o sindicato patronal (Sinep-MG) para tentar resolver o impasse. Na sexta-feira, 25, os grevistas se reunirão novamente para decidir se prosseguem com a paralisação.