Em MT, colisão frontal em rodovia mata 3 e fere 2 Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após um acidente ocorrido na noite de ontem na Rodovia BR-163, no perímetro urbano de Sinop, em Mato Grosso. Um veículo Ecosport, conduzido por Josemar Monteiro de Oliveira, de 42 anos, seguia de Sinop para Peixoto de Azevedo. Por volta das 19 horas, na altura do quilômetro 834 da BR-163, ele colidiu frontalmente com um veículo de carga. O condutor da carreta fugiu.