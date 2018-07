Em MT, fogo destrói parte de assentamento

Um incêndio que começou há quase um mês em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, em Mato Grosso, tomou grandes proporções no fim de semana e destruiu parte do maior projeto de reforma agrária da América Latina, a União do Norte.

Segundo a prefeitura, 6 mil moradores foram atingidos - metade é de assentados, que perderam toda a produção de banana e abacaxi, e o restante, de fazendeiros. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o fogo consumiu 30 mil hectares.

As casas viraram um amontoado de cinzas, uma serraria foi danificada, animais morreram e os que sobreviveram ficaram sem pasto. Duas pontes queimaram.

As escolas públicas liberaram os alunos mais cedo. No hospital municipal, os atendimentos aumentaram mais de 50%. Segundo a prefeitura, a maioria dos casos é de intoxicação.