Em Niterói, aula em contêiner e quadra

"A universidade disponibilizou vagas antes da infraestrutura e o dinheiro não veio na mesma velocidade. Deu chabu. Algumas unidades estão estranguladas", resume o professor Francisco Palharini, conselheiro da UFF, que reconhece os "méritos da expansão", mas é crítico do crescimento sem estrutura.

Na pressa, a UFF deixou de apresentar o estudo de impacto de vizinhança da construção de 15 prédios na Boa Viagem, bairro residencial e de ruas estreitas. Sem licença, a obra foi embargada pela prefeitura e a universidade foi multada duas vezes, em R$ 75 mil no total.

A obra também é alvo de ação judicial do Conselho Comunitário da Orla da Baía de Guanabara. "Não sabemos qual será o impacto viário ou ambiental. O reitor nunca quis discutir o projeto e diz que vai apresentá-lo no momento oportuno. Quando será isso, quando for fato consumado?", indaga o vice-presidente do conselho, Carlos Augusto Valdetaro.

Segundo o aluno de Direito Lucas de Mello Braga, do Diretório Central dos Estudantes, as instalações precárias estão principalmente nos câmpus do interior. "Em Pádua, as aulas foram improvisadas numa quadra poliesportiva."

O reitor Roberto Salles defende o Reuni e afirma que os contêineres são "salas de aula climatizadas, com estrutura metálica". "Na UFF não há nenhuma obra parada", disse, em e-mail, contradizendo o último relatório da Superintendência de Engenharia e Projeto, de abril, que aponta três obras paralisadas, além de atrasos. Sobre a reforma na Escola de Arquitetura, o laudo, publicado no site da UFF, informa: "Sem atividade. Permanece inalterado o quadro de paralisação, sem previsão para o reinicio dos serviços."

Salles também diz que o Reuni permitiu a contratação de docentes. Apesar disso, a Coordenação de Graduação em Serviço Social distribuiu nota informando que não receberá matrículas para o vestibular 2012 no curso vespertino. O motivo: "Escassez de docentes e sobrecarga de trabalho."