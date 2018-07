Em nota, Arruda e vice atacam ''ato de torpe vilania''

Falam em "indignação pela trama engendrada por adversários políticos" que se valeram de "uma pessoa à busca das benesses da delação premiada, por atos que praticou nos oito anos do governo anterior".

A manifestação de Arruda e Octávio sobre a Operação Caixa de Pandora, que apura as irregularidades no governo do Distrito Federal, ocorreu ontem à noite. A nota é emitida dois dias depois de deflagrada a ofensiva pela Polícia Federal, com a autorização do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O documento ainda diz que governador e vice repelem "juízos que, muito mais que atingir o princípio constitucional da presunção de inocência, colocam em risco a soberania da verdade democrática". "Estamos tranquilos, porque sabemos de nossa inocência, e confiamos no sereno e isento trabalho da Justiça de nosso país, onde a verdade sempre acaba se afirmando", completam.