Em nota, Fiocruz diz que mantém atendimento ao público A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou nesta sexta-feira, 10, uma nota à população informando que as atividades no campus Manguinhos estão mantidas, o que inclui os serviços de atendimento ao público. Mais cedo, os funcionários da fundação também receberam um e-mail sobre a chegada do primeiro paciente com suspeita de ebola à instituição, assegurando que todas as medidas de segurança para proteger a equipe e a população foram tomadas.