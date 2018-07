Em nota, Lula coloca Brasil à disposição do Chile

Ao tomar conhecimento da decretação do estado de catástrofe pela presidente chilena, Michelle Bachelet, Lula determinou que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e o Ministério das Relações Exteriores avaliem quais as medidas de assistência que o Brasil pode adotar.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada e o Consulado Geral do Brasil em Santiago estão trabalhando para dar apoio aos brasileiros que estão no país. De acordo com a assessoria de imprensa, não há informações de que haja brasileiros entre as 78 vítimas do terremoto já confirmadas.