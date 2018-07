Em nota, órgão adverte estudantes

a seguinte nota oficial sobre o exame de amanhã:

"1 - O registro no Cremesp não dependerá do desempenho ou da aprovação no exame;

2 - O resultado individual será sigiloso e confidencial;

3 - O comprovante de participação e de realização será exigido para o registro profissional;

4 - Reiteramos aos inscritos que não entreguem a prova em branco ou a anulem de outra forma. Tal recomendação ética não está relacionada ao registro profissional nem a medidas punitivas;

5 - Aqueles que faltarem ao exame ou perderem o prazo da inscrição deverão se justificar a partir de 12 de novembro, para depois requerer inscrição no CRM."