Em nota, Prefeitura de SP lamenta decisão do Supremo A prefeitura de São Paulo emitiu nota nesta sexta-feira, 20, lamentando a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, que negou hoje o pedido da Prefeitura de São Paulo de suspensão da decisão que evitou o aumento do IPTU na capital paulista. "A Prefeitura de São Paulo irá enviar os boletos do IPTU 2014 com a correção inflacionária de cerca de 5,6% para todos os contribuintes pagantes, sem diferenciação", explica o órgão.