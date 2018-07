Em nova encíclica, Bento XVI vai denunciar injustiça econômica

O papa Bento XVI disse nesta quinta-feira, 26, que a Igreja Católica tem obrigação de denunciar as injustiças econômicas que levaram à crise financeira global, e que tratará do assunto em uma encíclica. Em pronunciamento ao clero, o pontífice afirmou que a Igreja deve "denunciar esses erros fundamentais que foram demonstrados no colapso dos grandes bancos norte-americanos". O papa acrescentou que a crise é resultado "da avareza humana e da idolatria que vão contra o verdadeiro Deus, e da falsificação da imagem de Deus por outro deus - Mamon (deus da avareza)". "Devemos denunciar isso com coragem." O pontífice já havia afirmado que o sistema financeiro global é autocentrado, míope e despreocupado com os pobres. No seu pronunciamento de Ano-Novo, Bento XVI fez um apelo pela solidariedade mundial para combater a pobreza, agravada pela crise financeira. A encíclica é a forma mais elevada de escrita papal, e se direciona a todos os membros da Igreja. O estilo habitualmente é extremamente acadêmico e professoral, com citações de santos, filósofos e escritores. (Reportagem de Phill Stewart)