Em nova fase do conflito, Assad assume comando das forças sírias

Dois dos meninos usam bermudas em estampa camuflada com camisetas cáquis e bonés, combinando com o espírito de um comandante sob cerco. No entanto, quando a mãe deixou Hafez, o mais velho, nomeado em homenagem a seu avô, na escola, apenas outra criança havia chegado na classe por causa de ataques de rebeldes em Damasco naquela manhã.

Mais de 18 meses desde o início da batalha na Síria, cerca de 30 mil pessoas estão mortas e o país está se desintegrando.

Os rebeldes são superados em poderio militar pelo governo, mas ainda podem atacar à vontade, e Assad assumiu o comando pessoal de suas forças, ainda convencido de que pode prevalecer militarmente.

Esforços de mediação da ONU chefiados pelo diplomata argelino Lakhdar Brahimi estão à deriva e não há nenhuma indicação de que a pressão ocidental sobre Assad vai se traduzir em apoio militar real para as forças rebeldes da Síria. Rússia e Irã continuam a apoiar Damasco.

Partidários de Assad dizem que o governo firmou seu pulso após uma onda de deserções e ataques de rebeldes contra alvos estratégicos do governo desde o verão.

Uma imagem no Facebook de Assad vestido com uniforme militar resume sua transformação desde um ataque a bomba em julho, que matou a liderança do seu setor de segurança, incluindo um cunhado e o ministro da Defesa.

Visitantes recentes dizem que o presidente, de 47 anos, assumiu o dia a dia da liderança. Eles falam de um presidente autoconfiante, combativo e convencido de que acabará por vencer o conflito através de meios militares.

"Ele não é mais um presidente que depende de sua equipe e dirige por meio de seus assessores. Esta é uma mudança fundamental no pensamento de Assad", disse um político libanês pró-Síria, com ligações estreitas com Assad. "Agora ele está envolvido em dirigir a batalha."

O jogo final pode ter mudado também. "Ninguém está falando agora sobre o controle do regime sobre toda a Síria, eles falam sobre a capacidade do regime para continuar."

Até recentemente, explicou o político libanês, as pessoas perguntavam diariamente quem seria o próximo a desertar. Mas já há algum tempo não houve deserções militares significativas.

"O pulso de combate está firme. Os iranianos e os russos podem ter ajudado. Sua capacidade de gerenciar e controlar diariamente a situação melhorou."

O governo decidiu concentrar seus esforços em áreas essenciais -- a capital Damasco, a segunda maior cidade, Aleppo, e as principais rodovias e estradas.

ENGANADO

Outros observadores próximos do conflito dizem que Assad está enganado se acredita que pode prevalecer.

"O problema é que o regime vive em seu próprio mundo. Está claro que as pessoas estão rejeitando essa ideia -- contada pelo regime-- de que é um regime secular atacado por extremistas, uma batalha entre o bem e o mal, e Bashar um dia será vingado. Bashar não é a vítima. Ele é a causa da violência", afirmou um diplomata ocidental.

O conflito culminou em uma guerra civil com massacres e assassinatos sectários quase diários, que alguns observadores dizem tornar o destino de Assad quase irrelevante.

"Todo mundo está meio que hipnotizado pela questão de saber se Bashar é presidente ou não, se ele está saindo ou não", disse uma autoridade árabe. "Temo que o problema seja muito maior do que isso. O problema é ver como a Síria vai sobreviver, como a nova Síria vai nascer."

As rixas entre a oposição e seu fracasso em se unir sob um único comando é um fator que tem ajudado Assad a se segurar. Ainda não há um esforço sério para unificar a oposição.

Alguns grupos rebeldes, compostos por liberais moderados e fanáticos islâmicos, entraram em choque uns com os outros militarmente, afirmam ativistas. Sua discordância religiosa e ideológica é exibida abertamente em sites islâmicos com trocas de insultos.