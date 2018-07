Em nova promoção, Gol doará R$ 10 por bilhete à AACD A Gol reeditou sua promoção de passagens a R$ 1. Mas desta vez, a empresa cobrará R$ 10 pelo trecho em oferta e reverterá esses recursos integralmente para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), entidade que presta assistência às pessoas portadoras de necessidades especiais. A promoção começa hoje e termina em 1º de outubro. A promoção "A GOL e Você são 10 para a AACD" oferecerá passagens a R$ 10 para os 50 destinos nacionais operados pela companhia. As compras devem ser realizadas pelo site www.voegol.com.br durante a semana, das 22h às 6h, e nos finais de semana, das 22h de sexta-feira às 6h da segunda, sem intervalo. A oferta vale para vôos realizados entre os dias 10 de setembro e 31 de outubro em viagens com pelo menos duas noites de permanência no destino. A passagem precisa ser adquirida com cinco dias de antecedência. "Desde o início de suas operações, a Gol sempre apoiou diversos projetos sociais. Esta promoção é inovadora, pois, por meio da combinação de nossas atividades com a participação de nossos clientes, contribuiremos para o trabalho desenvolvido pela AACD", destacou o vice-presidente de Marketing e Serviços da Gol, Tarcísio Gargioni.