Em novembro, acidente de carro e confissão pública Madrugada de sexta-feira, dia 27 de novembro. Com ferimentos no rosto, dá entrada no Hospital Central de Ocoee, o golfista Tiger Woods. Após 12 horas, um dos maiores atletas da atualidade tem alta. A polícia rodoviária declarou que Woods não estava sob efeito de álcool no momento do acidente. O airbag do veículo não foi ativado, o que também indica que ele não estava acima dos 50 km/h. Surgem rumores de briga com a esposa, Elin Nordegren.