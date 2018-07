Em novo acidente, bueiro pega fogo no Rio Um bueiro pegou fogo nesta madrugada, no Rio de Janeiro. Com isso, sobe para 13 o total de incidentes desse tipo em três meses na cidade. Desta vez, não houve feridos durante o incêndio do bueiro, situado entre a Avenida Rio Branco e a Rua Mairink Veiga. O bueiro é da Companhia Municipal de Energia e Iluminação do Rio (Rioluz).