Em novo balanço, Anac confirma 58 brasileiros no 447 A assessoria de imprensa da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou nesta manhã que 58 brasileiros embarcaram no avião do voo 447, desaparecido após decolar do Rio de Janeiro no domingo, com destino a Paris. A confirmação foi feita após uma checagem da Polícia Federal (PF), informou a Anac. São 57 passageiros e um tripulante. A agência também informou que os parentes dos passageiros já foram comunicados que aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) encontraram destroços na região próxima ao provável desaparecimento da aeronave, mas não há confirmação ainda de que sejam do Airbus A330-200 da Air France.