Em Osasco-SP, helicóptero cai em terreno descampado

Os dois ocupantes, um instrutor de 44 anos e um aluno de 29, foram encaminhados para exames preventivos em hospital da região e passam bem. As causas do acidente ainda são desconhecidas. As investigações serão feitas pelo Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa IV, e devem levar no mínimo 90 dias.

Um helicóptero da mesma empresa fez um pouso forçado na mesma região, em um terreno do 2º Batalhão do Exército, por volta das 10h30 do último dia 11. A empresa atua como escola de aviação civil. Na ocasião, duas pessoas estavam dentro do helicóptero no momento do acidente: um instrutor de voo, de 39 anos, e um aluno, de 36.