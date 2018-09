Em Ourinhos, polícia acha R$ 25 mil em carro roubado

Durante a revista, os policiais encontraram o dinheiro em um compartimento escondido próximo ao painel do carro. Os agentes verificaram, pelo número do chassi, que o veículo era roubado. O carro tinha uma placa fria de Santa Bárbara d''Oeste, também no interior de São Paulo.

O motorista afirmou que o dinheiro era o pagamento pela venda de um outro veículo. Ele foi preso por receptação e encaminhado ao presídio de Palmital. A Polícia Civil de Ourinhos apreendeu o dinheiro e irá investigar a sua procedência e destino.