Em Palmas, PM estima em 10 mil o nº de manifestantes Em Palmas, cerca de 15 mil pessoas estiveram na manifestação pacífica que, a princípio, seria contra o monopólio do transporte coletivo na capital tocantinense. A Polícia Militar estimou em 10 mil. O único incidente ocorreu na frente do Palácio Araguaia, quando a maioria dos manifestantes já se dirigia à Avenida Theotônio Segurado. Um grupo retornou e, com estilingue, atirou uma pedra que estilhaçou um dos vidros da sede do governo estadual. Não houve confronto com os policiais militares que estavam no local.