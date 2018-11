Em Paraty, família sofre assalto em lancha

A família de um médico de Ubatuba passava a noite na lancha Per Bacco, de 60 pés, quando foi abordada, durante a madrugada, por cinco homens encapuzados. Eles foram obrigados a tirar a roupa e ficaram divididos em dois ambientes. Durante duas horas, foram ameaçados, agredidos e passaram por afogamentos para dissessem onde estavam objetos de valor e dinheiro. O dono do barco e a mulher, que têm problemas cardíacos, foram poupados a pedido do filho. De acordo com a polícia, os criminosos levaram quatro celulares, um revólver Taurus registrado, aparelho GPS, eletrodomésticos e R$ 1.400. Eles também levaram equipamentos da lancha.

Naquela semana, a Marinha fez uma operação na região, por causa da alta estação, fiscalizando as condições de segurança das embarcações. Um navio patrulha, nove lanchas e um helicóptero participaram das ações. Por conta disso, a polícia acredita que exista um registro dos barcos vistoriados.

A família ficou muito abalada com o episódio e deixou a região. De acordo com a polícia, as vítimas ainda não prestaram depoimento, mas apenas tiveram uma conversa informal com o delegado Hermano Rocha.

São raros os relatos de assaltos em barcos fundeados na Baía de Paraty. Mas o funcionário de uma das marinas de região contou que os furtos de equipamentos das lanchas - como botes e motos de popa - são mais comuns. "Pirataria acontece em toda a costa do Brasil", comentou o homem, que não quis se identificar.