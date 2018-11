Em PE, grupo protesta em área ocupada há uma década

Com faixas, bolo, refrigerante e sanduíche, os manifestantes cantaram parabéns e apagaram velinhas, no meio da rua, como forma de debochar do que consideram "inoperância" da prefeitura. Uma década depois, a ocupação, chamada "Lagoa da Conquista", continua, segundo o movimento, com lonas pretas onde acampam cerca de 500 sem-teto.

"A prefeitura desapropriou o terreno e nada mais", observou Brunes. De acordo com ela, o MTST apresentou à Caixa Econômica Federal dois projetos habitacionais para o terreno, que estão sendo analisados. "Estamos nos adiantando à prefeitura", acrescentou. Os projetos, para famílias com renda de zero a três salários mínimos, visam à construção de 350 moradias - 150 pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e 200 pelo programa "Minha Casa Minha Vida".

O trânsito foi liberado às 10h30, quando começou a chover forte na cidade. Sem detalhes, a prefeitura informou apenas que o terreno é do município e foi conseguida a emissão de posse para projeto habitacional.

De acordo com o MTST, hoje foi comemorado o Dia Nacional por Moradia Digna, com manifestações em 11 Estados, por uma política habitacional com prioridade para os pobres. Em Pernambuco, além da interdição do trânsito em Recife, o movimento também ocupou um terreno em Itambé, na Zona da Mata. "A área pertence ao governo do Estado e está sem função social", justificou a coordenadora estadual.