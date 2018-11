Em PE, jovem morre eletrocutada ao fazer 'chapinha' Thaís Delbone Oliveira, de 21 anos, morreu ontem vítima de um choque elétrico ao fazer "chapinha" no cabelo. De acordo com a mãe da jovem, Irene Oliveira, a filha estava sozinha em casa, no bairro Cohab Massangano, onde residiam, e se arrumava para uma entrevista de emprego. Ao chegar, a mãe a encontrou queimada, no chão, e a chapinha ligada. Ela estava descalça, com o cabelo molhado. O chão também estava úmido. O corpo da jovem foi enterrado hoje em Petrolina (PE).