Em PE, morre agente baleado em rebelião na Funase Morreu na manhã de hoje o agente socioeducativo Elvismar Soares Santos, de 34 anos, baleado na cabeça durante rebelião na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), deflagrada na última quinta-feira à noite, no município metropolitano de Abreu e Lima (PE). Ele havia se submetido a uma neurocirurgia, no Hospital da Restauração, no Recife, e respirava com ajuda de aparelhos.